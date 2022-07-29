Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2022 4:26

Прокуратура обнаружила незаконную вырубку леса под Самарой

Деревья попали под распил на острове Рождественский
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Всего было вырублено 17 деревьев породы "клен" и "тополь".

Всего было вырублено 17 деревьев породы "клен" и "тополь".

Зеленые насаждения на острове Рождественский были вырублены незаконно. Об этом стало известно после проведения прокурорской проверки.

По данным прокуратуры Ленинского района, на участке на правом берегу Волги, который относится к Самарскому лесничеству, спилили 17 деревьев. Под распил попали породы «клен» и «тополь». При этом местные власти порубочные билеты не выдавали.

- Исходя из расчета вреда, который был нанесен лесам в результате незаконной вырубки сухостойных и сырорастущих деревьев, ущерб составил 47 561,84 рублей, - сообщает пресс-служба надзорного органа.

В настоящий момент все материалы находятся на рассмотрении следственных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».