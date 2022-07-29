В Самарской области слесарь подарил «мошенникам» более 600 тысяч рублей

Мужчине позвонил незнакомец и представился сотрудником банка.

Житель Тольятти попался на удочку мошенников и потерял свыше 600 тысяч рублей. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

56-летнему мужчине, работающему слесарем, несколько раз поступали звонки с неизвестных номеров. Звонивший незнакомец сообщил, что является сотрудником банка. Он поделился взволновавшей мужчину информацией - на имя тольяттинца кто-то оформил кредит. Мошенник сразу предложил выход из ситуации.

- Аферист сообщил, что для того, чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит на предложенную им сумму на имя заявителя. Далее деньги поступят на счет указанной им карты, а затем вернутся обратно банку. Таким образом кредит будет погашен, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Пострадавший взял кредит, после чего перевел мошенникам более 600 тысяч рублей. После этого звонивший перестал выходить на связь. Осознав, что его обманули, тольяттинец обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.