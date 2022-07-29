Вор-рецидивист ограбил собственную мать в Самарской области

Уголовные дела переданы на рассмотрение суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани будут судить 40-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в совершении серии краж, в том числе - у собственной матери. Информацию сообщает ГУ МВД по региону.

Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы, его выпустили условно-досрочно. А после этого в городе начались кражи. Изначально об инцидентах сообщили сотрудники одной из торговых точек - здесь пропал кошелек, косметичка с деньгами и банковскими картами, а также серебряные украшения. Сумму ущерба оценили в 7,5 тысяч рублей. Следующая кража произошла в другом магазине. Сотрудница рассказала, что оставила телефон стоимостью 15 тысяч рублей рядом с кассой, а тот исчез.

А спустя время к правоохранителям пришла жительница Сызрани и сообщила, что ее обокрал собственный сын.

- Женщина сообщила, что сын недавно освободился из мест лишения свободы. Он нигде не работает, периодически пьет алкоголь. Его единственный доход - пособие из центра занятости населения. А недавно женщина вернулась с работы и обнаружила, что из дома пропал телевизор, электрическая мясорубка, утюг, mini-навигатор GPS. Общая сумма ущерба составила 18,5 тысяч рублей, - рассказали в областном ГУ МВД.

Выяснилось, что мужчина также причастен к преступлениям в торговых точках - он попал на камеру видеонаблюдения. Во время допроса задержанный сознался и рассказал, что украденные деньги он оставил себе, остальные вещи выкинул, а взятый в магазине телефон и электронику из дома матери продал.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по факту кражи с незаконным проникновением в жилище и кражи с причинением значительного ущерба гражданину. Они переданы на рассмотрение суда.