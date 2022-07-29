Власти отказали в строительстве высоток на ул. Партизанской в Самаре

Дома хотели возвести неподалеку от бизнес-центра "Партизан". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре не будут застраивать высотками улицу Партизанскую. Соответствующее решение приняли городские власти.

- Отказать Ратцевой Н.В. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке по улице Партизанской, - следует из постановления мэрии.

Заявительница планировала освоить территорию площадью 3 460 квадратных метров рядом с бизнес-центром «Партизан». Здесь должны были появиться дома высотой до 20 этажей, подземный паркинг. При этом количество мест составляло 0,5 на квартиру. Максимальный процент застройки, обозначенный в заявке, был равен 77%.

Интересно, что ранее горожане поддержали предложение застройщика. Однако властям идея не понравилась. По информации мэрии, решение об отказе было принято на основании отрицательных голосов членов комиссии по застройке и землепользованию.