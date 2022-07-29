Пожар уничтожил магазин «Бавария» в Тольятти ночью 29 июля 2022 года

Торговый павильон выгорел дотла / Фото: vk.com/tltvip

В ночь на пятницу, 29 июля 2022 года, в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, там загорелся торговый павильон. Насколько известно, полыхал фирменный магазин разливных напитков «Бавария».

- Ночью сгорела «Бавария» рядом с домом по улице Революционной, 14. На месте работали пожарные, - сообщили очевидцы в соцсетях, опубликовав видео происшествия.

Горожане к этой новости отнеслись спокойно. По их словам, данному заведению далеко до статуса фирменного магазина, якобы это обычная пивнушка, где регулярно собирались маргиналы.

Многие интернет-пользователи предполагают, что это был поджог. Кто-то склоняется к версии, что подвела неисправная проводка. Точную причину пожара предстоит установить специалистам. По предварительным данным, происшествие обошлось без пострадавших, а вот павильон и все, что находилось в нем, выгорело дотла.