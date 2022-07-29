Общественные палаты Самарской области и ДНР договорились о сотрудничестве на форуме «iВолга»

Соглашение подписали в присутствии Дмитрия Азарова и Игоря Комарова

В четверг, 28 июля 2022 года, Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание соответствующего документа прошло на молодежном форуме «iВолга» в присутствии губернатора Дмитрия Азарова и полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.

Соглашение предполагает взаимодействие в экономической и социальной сферах, деятельность по расширению общественных и международных связей, а также дружественных отношений между Самарской областью и ДНР. Дмитрий Азаров заявил, что региону есть чему поучиться у жителей Донбасса, которые в сложнейших условиях проявляют характер и не теряют уверенность.

На «iВолге» были достигнуты и другие договоренности. Так, Торгово-промышленные палаты заключили первое в России соглашение о развитии экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества, о привлечении инвестиций, а также о развитии высокотехнологичных производств. А на встрече депутатов губдумы с представителями Донбасса закреплено сотрудничество СГСПУ и Горловского института иностранных языков.