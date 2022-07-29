Один погиб, двое в больнице: появились подробности ДТП с «Грантой» и «BMW» под Самарой

От удара обе машины оказались в кювете. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером 28 июля на территории Ставропольского района произошло страшное ДТП. Авария унесла жизнь одного человека, еще двое, в том числе ребенок, оказались в больнице. В ГУ МВД по региону раскрыли подробности произошедшего.

Роковое столкновение произошло в 18:05 на дороге «Тольятти – Хрящевка». Полицейские установили, что 36-летняя женщина на «BMW X4» ехала со стороны Тольятти в направлении села Хрящевка. На 21 км автодороги она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Грантой». Обе машины оказались в кювете.

В результате ДТП погиб 54-летний водитель отечественного авто - мужчина скончался на месте. Его пассажиры - 45-летний мужчина и 6-летний мальчик - были госпитализированы.

- Мужчина находится в реанимации. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Водителю автомашины «BMW X4» оказана медицинская помощь на месте происшествия, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Отмечается, что за последний год женщина-водитель иномарки 13 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.