В Самарской области наградили победителей юбилейного молодежного форума ПФО «iВолга»

Команду Самарской области признали лучшей в общем рейтинге делегаций / Фото: Андрей Савельев

В четверг, 28 июля 2022 года, в Самарской области завершился 10-й молодежный форум ПФО «iВолга», в котором очно приняли участие около 2 тысяч человек из 60 субъектов РФ, а также ЛДНР. Итогом мероприятия стало награждение победителей конкурса грантов. Призы лучшим из лучших вручили полпред президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Дмитрий Азаров.

— Я восхищен представленными проектами! Хочу пожелать всем успехов, реализации ваших самых смелых идей. Именно для этого проводится «iВолга» — чтобы дать старт, дать возможность, вдохновить вас. Благодарю участников форума, вы все — победители, — отметил глава региона.

Так, на церемонии закрытия были объявлены победители конкурса проектов Федерального агентства по делам молодежи, который включал 15 направлений. На поддержку своих инициатив они получили до 1,5 млн рублей. Лучшие участники по итогам конкурса проектов Фонда содействию развития институтов гражданского общества в ПФО, который проводился по трем направлениям, получили гранты до 500 тысяч рублей.

Также наградили участника, который победил в индивидуальном рейтинге. Это Егор Чугуров из Самарской области. Отметим, что команду 63 региона признали лучшей в общем рейтинге делегаций. Полный список всех победителей можно посмотреть здесь.