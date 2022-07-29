В Самарской области улучшили качество поставляемых в соцучреждения продуктов

Сегодня качество поставляемых в соцучреждения продуктов соответствует всем нормам

В Самарской области обсудили реализацию пилотного проекта по поставке продуктов через оптово-распределительный центр (специализированный склад). Вопрос был поднят на совещании по руководством председателя регионального правительства Виктора Кудряшова 28 июля 2022 года.

Проект запустили в Самарской области в 2019 году. Он призван пресечь поставки некачественных и контрафактных продуктов питания в социальные учреждения, школы и детские сады. Для этого был организован сплошной контроль качества поставляемых товаров. Следит за деятельностью оптово-распределительного центра, который собирает заявки от учреждений, а затем направляет их поставщикам, Главное управление организации торгов Самарской области.

Сейчас в проекте участвуют 116 соцорганизаций в 13 муниципалитетах региона. За весь период его работы было 45 поставщиков, 9 из них, которые допустили грубые нарушения, ФАС включила в реестр недобросовестных компаний. Специалисты отмечают, что после создания специализированного склада снизилось число нарушений при приемке продуктов. По данным Роспотребнадзора, также значительно улучшилось качество поставляемых товаров.

- Нам удалось добиться высокого качества продукции, поставляемой в соцучреждения региона. Сегодня оно соответствует всем нормативам, - подчеркнул Виктор Кудряшов.

По словам председателя областного правительства, в проект могут привлечь еще около 100 учреждений. Основной упор при его развитии планируется сделать на западе и на севере региона.