Суточный прирост COVID-больных в Самарской области увеличился до 102 человек

Шкала заболеваемости КВИ в регионе пошла вверх Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области постепенно продолжает расти заболеваемость коронавирусом. В пятницу, 29 июля 2022 года, диагноз подтвердился у 102 человек, это на 10 больше, чем сутками ранее. Общее число случаев заражения теперь составляет 387 742, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 27 пациентов. Еще 88 человек успешно закончили лечение и выписались с больничного. За все время побороть COVID-19 смогли 378 944 жителя региона.

Обновилась и статистика по смертям. К сожалению, скончались еще двое больных, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего с начала пандемии в губернии умерли уже 7 927 человек.

Не исключено, что с наступлением осени в Самарскую область придет новая волна коронавируса. Поэтому медики призывают жителей пройти вакцинацию или ревакцинацию сейчас, когда заболеваемость не так высока.