Самарский врач рассказал о правилах оказания первой помощи пострадавшему на воде

Нужные знания помогут самарцам избежать трагедий. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продолжается разгар отпусков и летнего отдыха, когда жители губернии проводят много времени у водоемов. Однако порой отдых заканчивается несчастными случаями. И.о. главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха рассказал, как оказать первую помощь пострадавшему на воде и самому справиться с возникшими трудностями. Например, с судорогами, которые часто возникают во время плавания.

При их возникновении необходимо сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват руками больших пальцев ног и сильно потянуть на себя.

- Если судороги охватили ноги, и справиться с ними не удалось, нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. Главное - подавить страх и панику, направить все силы на свое спасение, - отмечает врач.

В случае, если другой человек пострадал на воде, необходимо вызвать «скорую» и выполнить следующие манипуляции.

- Нижним краем грудной клетки положить пострадавшего на бедро согнутой в колене ноги так, чтобы голова была ниже туловища. Обернув палец платком или тканью, очистить рот от грязи, энергично надавливая на корпус, выдавить воду из легких. Если дыхания нет, необходимо сделать искусственное. Воздух нужно выдыхать через марлю или платок. Частота выдохов - 16-20 в минуту, - рассказал Раймонд Чернуха.

Врач отмечает, что при этом тело должно лежать на твердой поверхности, а голова должна быть запрокинута. При остановке сердца искусственное дыхание необходимо чередовать с непрямым массажем сердца, в соотношении 2 вдоха на 30 компрессий на грудную клетку. Надавливать на грудину нужно на глубину 5-6 см.