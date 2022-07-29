Поиск правосудия и турецкие мелодрамы: что смотрят жители Самарской области этим летом

"Постучись в мою дверь" Фото: кадр из фильма.

Аналитики онлайн-кинотеатра KION изучили статистику спроса пользователей Самарской области на фильмы и сериалы в первой половине лета и рассказали о том, что смотрят жители региона на каникулах и в отпуске.

"Обоюдное согласие" Фото: кадр из фильма.

По сравнению с прошлым годом, этим летом зрители стали больше времени посвящать просмотру кино и сериалов, причем, пользователи предпочитают смотреть кино как на больших экранах дома, так и с мобильных устройств на открытом воздухе или в пути. Анализ популярности контента в первой половине лета показал, что жители Самарской области выбирают обсуждаемые российские сериалы, новинки проката и семейные киноленты.

"Сергий против нечести" Фото: кадр из фильма.

Первое место среди российских сериалов жители Самарской области отдали сериалу Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой, Аллой Михеевой, Анной Снаткиной. Второе место в летнем кинопросмотре в регионе занимает сериал «Сергий против нечисти» с Романом Маякиным. Третье место – у нового детектива с Александром Домогаровым и Викторией Толстогановой о поиске правосудия «Капкан на судью».

"Повсюду ты" Фото: кадр из фильма.

Среди зарубежных сериалов в первые месяцы лета жители региона чаще всего смотрели популярную турецкую драму «Постучись в мою дверь», романтическую комедию о притяжении противоположностей «Повсюду ты» и французский криминальный детектив «Багровые реки».

"Родители строгого режима" Фото: кадр из фильма.

В списке самых любимых фильмов лета у жителей Самарской области лидируют комедия с Алисой Фрейндлих и Евгением Ткачуком «Родители строгого режима», комедийный альманах с Моникой Белуччи, семейный мультфильм «Энканто», эротическая мелодрама «Обыкновенная страсть» и российская биографическая драма «Ласковый май».

"Энкантов" Фото: кадр из фильма.

Кроме того, летом жители региона стали больше внимания уделять документальному кино. В списке лидеров просмотра: документальная лента с участием Илона Маска «Сбой в матрице», фильм о спорте «Движение. Русский серфинг», а также биография Сергея Полунина «Танцовщик».