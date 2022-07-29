Автобусы №5д будут заезжать в ЖК «Волгарь» в Самаре

В Волгаре автобусы будут следовать до улицы Александра Солженицына. Фото: администрация Самары

В Самаре со 2 августа 2022 года изменится путь следования автобусов №5д. Теперь транспорт будет заезжать в Волгарь, где проследует до улицы Александра Солженицына. Информацию сообщили в мэрии.

С 5:45 и до 9:00 автобусы проследуют по маршруту от Сухой Самарки до Губернского рынка. Одновременно с этим будут предусмотрены укороченные рейсы от Волгаря (ООТ «Улица Александра Солженицына») до площади Революции. Они стартуют в 6:00.

А с 9:00 и до конца рабочего дня автобусы будут перевозить пассажиров от Губернского рынка до Сухой Самарки с заездом в Волгарь в оба направления.

– Последний автобус от Губернского рынка отправится в 22:20. Отправление контрольного рейса от поселка Сухая Самарка до Губернского рынка – в 21:21. Через жилой комплекс «Волгарь» автобус будет проходить в 21:40, - рассказали в мэрии.

Отмечается, что на маршруте будут работать 10 автобусов большого класса.