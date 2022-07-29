В Самарской области проведут направленные рейды на дорогах с 29 по 31 июля 2022 года

В регионе усилят контроль на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предвыходные и выходные дни усилят контроль на дорогах. В регионе проведут направленные рейды с 29 по 31 июля 2022 года.

По традиции, в предстоящих рейдах задействуют максимальное количество сотрудников, в том числе руководство. Правоохранители выходят на усиленный режим несения службы. Особое внимание будут уделять водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что за первое нарушение пьяного автолюбителя ждет штраф и временное лишение водительских прав. За повторный аналогичный проступок нарушителя привлекут к уголовной ответственности.