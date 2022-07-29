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Общество29 июля 2022 10:31

В Самарской области проведут направленные рейды на дорогах с 29 по 31 июля 2022 года

Водителям следует быть внимательнее
Алена ПРОВКИНА
В регионе усилят контроль на дорогах

В регионе усилят контроль на дорогах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предвыходные и выходные дни усилят контроль на дорогах. В регионе проведут направленные рейды с 29 по 31 июля 2022 года.

По традиции, в предстоящих рейдах задействуют максимальное количество сотрудников, в том числе руководство. Правоохранители выходят на усиленный режим несения службы. Особое внимание будут уделять водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что за первое нарушение пьяного автолюбителя ждет штраф и временное лишение водительских прав. За повторный аналогичный проступок нарушителя привлекут к уголовной ответственности.