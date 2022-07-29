Самарский облсуд вынес приговор матери, бросившей детей умирать в квартире

Горе-мать на несколько дней оставила детей одних и ушла в запой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд поставил точку в уголовном деле в отношении местной жительницы, бросившей детей умирать в запертой квартире. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Трагическая история произошла в Крутых Ключах в августе прошлого года. Женщина оставила малышей и на несколько дней ушла в запой. Один из сыновей так и не дождался маму - семимесячный мальчик умер, будучи прикован к детскому креслу. Его трехлетний брат выжил, но был сильно истощен.

- Женщина лишила ребенка возможности двигаться, из-за чего мальчик, неспособный самостоятельно обеспечивать процессы жизнедеятельности, погиб, - информирует региональный СУ СК.

Суд признал самарчанку виновной в совершении преступлений по трем статьям УК РФ - «Оставление в опасности», «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Она приговорена к 11 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год. Горе-мать также должна будет выплатить старшему ребенку и его опекуну компенсацию в размере 510 тысяч рублей. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

Что касается выжившего мальчика, он в настоящий момент находится под опекой бабушки, его жизни ничего не угрожает. Сама горе-мать лишена родительских прав.

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