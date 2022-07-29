Жителей Самарской области удивило похожее на полосатый мармелад насекомое

Интернет-пользователи предполагают, что это будущая бабочка мертвая голова Фото: скриншот с видео

Житель Самарской области на днях нашел на улице необычное насекомое. Оно лежало на пеньке и было похоже на мармелад в желто-голубую полоску. Мужчина заснял находку на видео и выложил его в группе «ТОЛЬЯТТИ».

— Что это такое? — вопрошает автор ролика.

Просветить его взялись комментаторы. Многие тут же определили, что это гусеница. Однако встречали подобную «мармеладку» немногие. Тольяттинцы предположили, что в дальнейшем эта гусеница превратится в бабочку, именуемую мертвая голова или бражник мертвая голова. Этот вид отличает массивное тело, размах крыльев достигает 13 см. Отличительная особенность — изображение на груди, которое напоминает череп.

К слову, автор видео был столь рьян в своем желании познать сущность находки, что, как выразились интернет-пользователи, едва не довел ее до инфаркта. Мужчина несколько раз поднимал гусеницу с пня и перекатывал ее из стороны в сторону. Тольяттинцы призвали его не мучить насекомое, иначе до своего перерождения в бабочку оно может не дожить.