В Самаре более чем на 50% уменьшилось количество уличных колонок

В областном центре сократилось число колонок. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре специалисты реализуют две программы «Вода с улицы – в дом» и «Удобства с улицы – в дом». В областном центре уже в половину сократили количество уличных колонок.

По сообщению «РКС-Самара», главная цель программ – избавить город от колонок и выгребных ям. Дома подключают к централизованной системе водоснабжения. Отмечают, что уже в конце июля ресурсники получили более 1000 заявлений на льготные подключения.

На данный момент, построены водопроводные трубы и подключены к воде почти 300 домов. Раньше жильцы ходили с ведрами к уличным колонкам.