Юных жителей Самары приглашают в городской летний вокальный лагерь

Вокальный интенсив продлится с 1 по 12 августа 2022 года / Фото: vk.com/academyiskusstv_samara

Юных жителей Самары приглашают принять участие в городском летнем вокальном лагере. Его организаторы — ДМХТ «ИСКОРКИ» & Академия искусств В. Салтыкова и А. Ягья.

Вокальный интенсив пройдет с 1 по 12 августа 2022 года. Приглашаются девочки и мальчики от 6 до 17 лет. В программе — мастер-классы, где специалисты расскажут о снятии зажимов, вокальной аранжировке песен, о работе артиста на сцене и с микрофоном; уроки по современной хореографии и актерскому мастерству; индивидуальные консультации от вокального тренера Анны Че; два концерта формата «до и после»; съемки клипа на общую песню, который в дальнейшем можно будет использовать в портфолио. Также участников лагеря ждут прогулки на свежем воздухе, подвижные игры и отдых на пляже.

Лагерь вокального интенсива будет располагаться на улице Пушкина, 268 (академия искусств Виктора Салтыкова и Александра Ягья). Подробнее можно узнать по ссылке.