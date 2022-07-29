В Самарской области экс-директор муниципального учреждения украл более 1 миллиона рублей

Мужчина забрал деньги себе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области бывший директор муниципального учреждения предстанет перед судом. Он украл более 1 миллиона рублей.

По данным СУ СК России по Самарской области, экс-директор использовал свое положение, чтобы давать особые указания подчиненным. По его распоряжению, вносились в табели данные рабочего времени уборщиков, которые не появлялись в учреждении. Невидимые сотрудники числились с 2014 по 2021 года.

Работникам начисляли денежные средства. Бывший директор присвоил чужую зарплату себе и забрал 1 миллион 300 тысяч рублей. Полученной прибылью он распорядился по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в суд.