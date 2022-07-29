Тольяттинский АВТОВАЗ вернется к полной рабочей неделе с 15 августа 2022 года

Предприятие подготовило приказ о новом режиме работы Фото: АвтоВАЗ

Тольяттинский АВТОВАЗ этим летом намерен вернуться к обычному графику работы. Планируется, что с 15 августа 2022 года предприятие вновь перейдет на пятидневный режим. Такое решение было принято в четверг, 28 июля, на совещании профсоюза завода.

— В соответствии с проектом приказа, с 15 по 28 августа 2022 года подразделения, занятые производством автомобилей Granta и Niva, будут работать пять дней в неделю. Первые — в две смены, вторые — в одну, — сообщили в профсоюзе.

С 29 августа по 27 ноября 2022 года те, кто занят выпуском Granta и Niva, а также трудится на платформе В0, начнут работать шесть дней в неделю — с понедельника по субботу. Granta и В0 — в две смены, Niva — в одну.

С 3 октября по 27 ноября 2022 года дневная смена будет работать с 7:00 до 15:45, перерыв на обед — с 11:00 до 11:45, вечерняя смена — с 17:45 до 02:15, перерыв — с 22:00 до 22:30.

Напомним, сейчас на АВТОВАЗе действует сокращенный четырехдневный режим работы. Его ввели с 6 июня 2022 года.