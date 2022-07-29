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Общество29 июля 2022 11:59

В Самаре пройдет еще одно распределение мест в детские сады 5 августа 2022 года

Процедуру проводят автоматически
Алена ПРОВКИНА
В областном центре пройдет распределение мест

В областном центре пройдет распределение мест

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре стало известно о распределении свободных мест в детских сады. Родителям рекомендуют проверить указанные данные.

По информации департамента образования городского округа, родителям сообщили о проведение автоматизированного распределения свободных мест в детских садах на 2022-2023 учебный год. Проверить данные, указанные в заявлении, можно на Портале образовательных услуг. Если в документах есть неточности, следует обратиться в МФЦ.

Отмечают, что вся информация о наличии свободных мест размещена также на Портале образовательных услуг. О получении места родителям сообщат специалисты.