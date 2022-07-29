В Самарской области представили нового главного федерального инспектора

Михаил Феоктистов имеет большой опыт работы на руководящих должностях / Фото: Андрей Савельев

Михаил Феоктистов официально назначен главным федеральным инспектором по Самарской области. В пятницу, 29 июля 2022 года, его официально представил полпред президента в ПФО Игорь Комаров. В мероприятии также принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Михаил Феоктистов имеет большой опыт работы в органах госбезопасности. Ранее он служил на руководящих должностях в различных регионах страны. Новому ГФИ предстоит взаимодействовать с представителями исполнительной власти — и региональными, и федеральными. Первоочередные задачи для него — содействие в организации помощи жителям ЛДНР, поддержке семей военнослужащих. Также полпред президента в ПФО призвал Михаила Феоктистова обратить внимание на сферу здравоохранения, где решены еще не все ковид-проблемы.

— Михаил Феоктистов — энергичный и эффективный человек, который не раз на деле показал свои управленческие таланты. Я уверен, что, объединив усилия, мы будем добиваться результатов по опережающему развитию Самарской области и улучшению благосостояния жителей, — отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, ранее на посту главного федерального инспектора по Самарской области трудился Юрий Рожин. Предполагается, в ближайшее время он займет должность вице-губернатора.