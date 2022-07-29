В Самаре двоих следователей МВД подозревают в получении взятки и посредничестве

Полицейских задержали после получения части взятки - 75 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре двое сотрудников отдела по расследованию преступлений ОП-2 (Промышленный район), стали фигурантами уголовного дела. Одного из них подозревают в получении взятки, а другого в посредничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следователей, 18 июля 2022 года начальник отдела получила через посредника (начальник отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия) 75 тысяч рублей — часть взятки в 150 тысяч. За эти деньги она обещала помочь подозреваемому с избранием более мягкой меры пресечения (не арест, а подписка о невыезде). Обогатиться следователям не удалось — их задержали сотрудники ФСБ совместно с оперативниками собственной безопасности МВД.

— Сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей. Если вина подтвердится, их уволят из ОВД по отрицательным основаниям. Они понесут наказание в соответствии с законом, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все подробности преступления. Ведется следствие.