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Происшествия29 июля 2022 13:06

В Самаре задержали москвича, купившего незаконный табак за 3 миллиона рублей

Злоумышленника задержали
Алена ПРОВКИНА
Москвича задержали самарские правоохранители

Москвича задержали самарские правоохранители

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жителя столицы страны задержали правоохранители. Мужчина причастен к организации преступной группировки и канала для поставки табака.

По сообщению УФСБ России по Самарской области, в феврале 2022 года злоумышленник попал в руки к правоохранительным органам. Как стало известно, преступная группировка незаконно продавала табачную продукцию. Всего заказали более 21 500 пачек сигарет, рыночная стоимость которых превышает 3 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовные дела. Полиция продолжает проводить расследование и устанавливать обстоятельства происшествия.