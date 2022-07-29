В Самаре задержали москвича, купившего незаконный табак за 3 миллиона рублей

Москвича задержали самарские правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жителя столицы страны задержали правоохранители. Мужчина причастен к организации преступной группировки и канала для поставки табака.

По сообщению УФСБ России по Самарской области, в феврале 2022 года злоумышленник попал в руки к правоохранительным органам. Как стало известно, преступная группировка незаконно продавала табачную продукцию. Всего заказали более 21 500 пачек сигарет, рыночная стоимость которых превышает 3 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовные дела. Полиция продолжает проводить расследование и устанавливать обстоятельства происшествия.