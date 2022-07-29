Еще одно ДТП с участием мотоцикла произошло в Самарской области

Парень на ВАЗе на перекрестке не пропустил "железного коня" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области произошло третье ДТП с мотоциклом за последние три дня. Вечером в четверг, 28 июля 2022 года, на улице Советской в Сызрани с «железным конем» столкнулся ВАЗ-21124.

- За рулем автомобиля находился 22-летний водитель. На регулируемом перекрестке он решил развернуться. При этом молодой человек не пропустил мотоцикл Honda, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадали два человека: 36-летний водитель байка и 28-летний пассажир легковушки. Первого госпитализировали в больницу, а второму назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях происшествия. Проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не пропустил при развороте: что известно о смертельном ДТП с мотоциклом у «Руси» в Самаре

В полиции назвали предполагаемого виновника смертельного ДТП с мотоциклом у «Руси» в Самаре 28 июля 2022 (подробности)

Пьяный водитель на «Гранте» устроил ДТП с мотоциклом на ул. Авроры в Самаре

Байкера увезли в больницу (подробности)