В Куйбышевском районе Самары близится к завершению благоустройство дворов

Специалисты благоустраивают дворовые территории. Фото: городская администрация

В Самаре продолжают благоустраивать дворовые территории. В Куйбышевском районе работы близятся к завершению.

По сообщению городской администрации, подрядчики работают на следующих участках: улица Воздушного флота, Пугачевский тракт и улица Новокомсомольская. Отмечают, что всего в городе планируют благоустроить 55 дворов и 5 общественных пространств.

На данный момент, работы на Пугачевском тракте завершены на 95%. Специалисты обновили асфальтное покрытие, обустроили парковки и пешеходные дорожки, установили скамейки и урны. Также продолжаются работы в рамках проекта «Содействие» на улице Липяговской.