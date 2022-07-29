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Общество29 июля 2022 13:36

В Куйбышевском районе Самары близится к завершению благоустройство дворов

В регионе реализуют национальный проект
Алена ПРОВКИНА
Специалисты благоустраивают дворовые территории. Фото: городская администрация

Специалисты благоустраивают дворовые территории. Фото: городская администрация

В Самаре продолжают благоустраивать дворовые территории. В Куйбышевском районе работы близятся к завершению.

По сообщению городской администрации, подрядчики работают на следующих участках: улица Воздушного флота, Пугачевский тракт и улица Новокомсомольская. Отмечают, что всего в городе планируют благоустроить 55 дворов и 5 общественных пространств.

На данный момент, работы на Пугачевском тракте завершены на 95%. Специалисты обновили асфальтное покрытие, обустроили парковки и пешеходные дорожки, установили скамейки и урны. Также продолжаются работы в рамках проекта «Содействие» на улице Липяговской.