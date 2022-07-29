В Самаре по неизвестным причинам ветка обрушилась на иномарку

Жители поделились фотографией в социальных сетях. Фото: "Новости Самара"

В Самаре местные жители поделились фотографией обрушившейся крупной ветки на иномарку. Причина обрушения пока неизвестна.

По сообщению пользователей в социальных сетях, ветка обрушилась на припаркованный легковой автомобиль. Отмечают, что в последние дни в областном центре не было ухудшения погоды и сильного ветра. Судя по кадрам, крупная ветка пробила стекло и помяла капот.

В комментариях пользователи посочувствовали владельцу автомобиля. Напомним, что в регионе не ожидается ухудшения погоды. В области объявлен желтый уровень опасности из-за жары.