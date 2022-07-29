В Самаре женщина прописала в своей «резиновой» квартире 150 мигрантов

Правоохранители предупреждали злоумышленницу об ответственности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре местная жительница незаконно поставила на учет более 150 мигрантов. Подозреваемая хотела заработать.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, женщина решила прописать в своей «резиновой» квартире на улице Ново-Садовой мигрантов, чтобы получить денежное вознаграждение. Злоумышленницу несколько раз предупреждали о возможной ответственности, но она игнорировала просьбы.
Официально женщина нигде не работала. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет и штраф.