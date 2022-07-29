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Происшествия29 июля 2022 14:35

В Самаре женщина прописала в своей «резиновой» квартире 150 мигрантов

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители предупреждали злоумышленницу об ответственности

Правоохранители предупреждали злоумышленницу об ответственности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница незаконно поставила на учет более 150 мигрантов. Подозреваемая хотела заработать.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, женщина решила прописать в своей «резиновой» квартире на улице Ново-Садовой мигрантов, чтобы получить денежное вознаграждение. Злоумышленницу несколько раз предупреждали о возможной ответственности, но она игнорировала просьбы.

Официально женщина нигде не работала. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет и штраф.