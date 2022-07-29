В Самарской области полиция задержала мужчину, вырастившего более 300 кустов запрещенного вещества

Мужчина выращивал растения на своем участке. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Жигулевск Самарской области местный житель выращивал на огороде запрещенные вещества. Мужчину задержали.

Подозреваемый вырастил более двух килограмм мака на своем участке. 43-летний мужчина посадил 300 кустов растений. Изъятые вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что мак является наркосодержащим растением, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанный рассказал, что выращивал растения для собственного употребления и не планировал распространять наркотик. Правоохранители тщательно проверяют данную версию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.