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Происшествия29 июля 2022 15:31

В Самаре руководитель строительной компании не выплатил сотруднику почти полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Сотруднику не выплатили зарплату

Сотруднику не выплатили зарплату

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководитель строительной организации не выплатил сотруднику заработную плату. Прокуратура провела проверку.

По сообщению ведомства региона, правоохранители проверили исполнение трудового законодательства в ООО «Спецстрой». Руководитель не выдал заработную плату сотруднику за несколько месяцев. Работник не получил 434 тысячи рублей.

Материалы проверки стали основанием возбуждения уголовного дела в отношении руководителя. Ведомство продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего и проводит расследование.