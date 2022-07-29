Самарцам рассказали, как изменились цены в продуктовых магазинах

Специалисты предоставили данные мониторинги Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты продолжают отслеживать динамику цен. Благодаря ежедневному мониторингу можно понять, как изменилась стоимость продуктов.

По данным городской администрации на 29 июля 2022 года, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 270 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Картофель – 24,9 рубля/килограмм – в «Перекрестке» Красноглинского района. Молоко – 44,8 рубля/литр – в «Магните» Куйбышевского района. Сахар-песок – 62,9 рубля/килограмм – в «Ашане» Советского района.

Мониторинг провели в сетевых и несетевых магазинах. Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии.