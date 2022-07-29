В Самарской области могут запретить самовыгул домашних животных

В регионах могут запретить самовыгул животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области власти смогут запретить самовыгул домашних животных. Президент России подписал соответствующий закон, который позволит принять подобное решение.

Согласно опубликованному документу, размещенному на портале правовой информации, власти регионов смогут запретить владельцам выпускать животных на улицу в одиночку. Многие жители выступали против безнадзорных прогулок. Пока подобного решения в регионе не приняли.

Также, в регионах смогут запретить выгул животных без поводка в местах, где расположены объекты повышенной опасности, образовательные или медучреждения. Власти смогут устанавливать дополнительные требования.