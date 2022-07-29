В Самаре местного жителям приговорили к 6 годам лишения свободы за поддельные купюры

Мужчина расплатился поддельными купюрами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары местного жителя поймали с поддельными купюрами. Мужчина окажется за решеткой.

По сообщению прокуратуры Самарской области, ранее судимый мужчина зимой 2022 года забрал из леса сверток, в котором находились 10 скрученных денежных купюр номиналом 5000 рублей. Подозреваемый решил воспользоваться деньгами и оплатил покупку на рынке «Шапито». Вечером того же дня его задержали правоохранители.

После досмотра полицейские обнаружили у мужчины еще несколько поддельных банкнот. Суд признал злоумышленника виновным. Его приговорили к колонии общего режима, в которой он проведет 6 лет и 4 месяца.