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Происшествия29 июля 2022 16:59

В Самаре местного жителям приговорили к 6 годам лишения свободы за поддельные купюры

Приговор пока не вступил в законную силу
Алена ПРОВКИНА
Мужчина расплатился поддельными купюрами

Мужчина расплатился поддельными купюрами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары местного жителя поймали с поддельными купюрами. Мужчина окажется за решеткой.

По сообщению прокуратуры Самарской области, ранее судимый мужчина зимой 2022 года забрал из леса сверток, в котором находились 10 скрученных денежных купюр номиналом 5000 рублей. Подозреваемый решил воспользоваться деньгами и оплатил покупку на рынке «Шапито». Вечером того же дня его задержали правоохранители.

После досмотра полицейские обнаружили у мужчины еще несколько поддельных банкнот. Суд признал злоумышленника виновным. Его приговорили к колонии общего режима, в которой он проведет 6 лет и 4 месяца.