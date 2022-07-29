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Общество29 июля 2022 17:25

Самарский блогер показал пляж на Советской Армии с высоты птичьего полета

Жители наконец-то смогут провести выходные под палящим солнцем
Алена ПРОВКИНА
Самарцы отдыхают после рабочей недели. Фото: скриншот видео

Самарцы отдыхают после рабочей недели. Фото: скриншот видео

В Самаре наконец-то вернулось июльское тепло. После продолжительных дождей в регион пришло палящее солнце.

Городской блогер Евгений Щекин показал пляж на улице Советской Армии с высоты птичьего полета. Многие жители в предвыходные дни уже заняли теплые места и насладились отдыхом на свежем воздухе. В комментариях пользователи поблагодарили автора видео за еще одно место для пляжного сезона.

Напомним, что в регионе устанавливается летняя жара. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Жителям не следует проводить много времени под палящим солнцем.