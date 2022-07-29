В Самаре автослесарь может зарабатывать до 100 тысяч рублей

Специалисты смогут зарабатывать от 100 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, сколько может зарабатывать автослесарь по ремонту грузового транспорта. Аналитики предоставили данные статистики.

По сообщению сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в областном центре вырос спрос на автослесарей со знанием устройства и технологии ремонта разных марок большегрузов. Отмечают, что зарплатный максимум для специалистов в Самаре – 100 тысяч рублей, в Москве работники могут получить 150 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 140 тысяч рублей.

Также отмечают, что от 30 до 35 тысяч рублей готовы заплатить сотрудникам, имеющим среднее профессиональное образование. На зарплату от 35 до 40 тысяч рублей могут претендовать специалисты со знанием устройства и технологий ремонта разных марок грузовиков.