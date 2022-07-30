Житель Самары украл из магазина кофе и продавал его случайны прохожим

В Самаре задержали мужчину, который украл кофе и продал его случайным прохожим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары украл из магазина 12 банок кофе и продавал его случайным прохожим. Горе-предпринимателя задержали полицейские. Об этом сообщают в ГУ МВД по Самарской области.

В правоохранительные органы обратился администратор магазина из крупной торговой сети, расположенного в Промышленном районе. Сотрудники выявили факт хищения с прилавков дюжины банок кофе.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники установили лично преступника. Один из участковых узнал в нем дворника из своего района. Оперативники установили местонахождение 33-летнего мужчины и задержали его. Преступник не стал отпираться и признал свою вину, рассказав, что продал товар случайным прохожим.

В отношении ранее несудимого мужчины возбудили уголовное дело, подозреваемый пообещал возместить ущерб магазину в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.