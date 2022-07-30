Жительница Самарской области прописала у себя 23 мигрантов, теперь ей грозит до 500 тысяч штрафа

Жительница Самарской области прописала у себя в квартире 23 мигрантов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Тольятти прописала у себя в квартире 23 иностранцев за вознаграждение. Теперь ей грозит крупный штраф. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Участковые уполномоченные полиции ОП №22 Управления МВД России по городу Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания. Как оказалось, 34-летняя женщина в начале июля этого года незаконно поставила на миграционный учет 23 иностранных граждан по адресу своей квартиры. Подозреваемая получала предупреждение от сотрудников правоохранительных органов об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но проигнорировала их.

В итоге задержанная признала вину и сообщила, что за свои «услуги» получила 6 тысяч рублей. В отношении жительницы Тольятти возбуждено уголовно дело. Теперь ей грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.