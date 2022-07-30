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Общество30 июля 2022 8:06

Автолюбитель из Самарской области попадет в тюрьму за регулярную пьяную езду

Мужчина уже не первый раз садится пьяным за руль
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
Автолюбитель из Тольятти попадет за решетку за нетрезвую езду

Автолюбитель из Тольятти попадет за решетку за нетрезвую езду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти лишится свободы за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Это уже не первая пьяная езда в его жизни.

Во время несения службы сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «ВАЗ-2109». В ходе беседы с водителем полицейские заметили, что от него исходит резкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови.

Как оказалось, автолюбитель уже садился пьяным за руль. В октябре 2020 года его также поймали в нетрезвом состоянии и приговорили к 300 часам обязательных работ, а также лишили прав на 3 года. В мае 2021 года водителя вновь поймали за рулем и приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно, продлив срок пребывания пешеходом еще на год.

Опираясь на имеющиеся судимости мужчины, Центральный районный суд Тольятти назначил горе-водителю наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении и лишил прав на три года и шесть месяцев.