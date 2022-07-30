Автолюбитель из Самарской области попадет в тюрьму за регулярную пьяную езду

Автолюбитель из Тольятти попадет за решетку за нетрезвую езду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти лишится свободы за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Это уже не первая пьяная езда в его жизни.

Во время несения службы сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «ВАЗ-2109». В ходе беседы с водителем полицейские заметили, что от него исходит резкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови.

Как оказалось, автолюбитель уже садился пьяным за руль. В октябре 2020 года его также поймали в нетрезвом состоянии и приговорили к 300 часам обязательных работ, а также лишили прав на 3 года. В мае 2021 года водителя вновь поймали за рулем и приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно, продлив срок пребывания пешеходом еще на год.

Опираясь на имеющиеся судимости мужчины, Центральный районный суд Тольятти назначил горе-водителю наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении и лишил прав на три года и шесть месяцев.