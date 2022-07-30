В Самарской области оформлено 16 тысяч Карт болельщика в преддверии матча "Крыльев" и "Торпедо"

В Самарской области оформили 16 тысяч Карт болельщика в преддверии матча "Крыльев Советов" и "Торпедо" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области оформили уже 16 тысяч Карт болельщика. Именно этот документ позволит проходить на футбольные матчи, в том числа завтрашнюю игру самарских «Крыльев Советов» и московского «Торпедо».

Карту болельщика можно быстро и удобно оформить на портале «Госуслуги» или в офисах МФЦ. Сервис позволит обеспечить комфорт и усовершенствовать систему безопасности на спортивных объектах.

Для удобства болельщиков, оформить Карту болельщика можно 30 и 31 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена». Три современных центра МФЦ расположены у гейтов №1, 2 и 3. Одновременно работает свыше 50 окон. Оформить Карту можно с 9.00 до 21.00 в субботу и с 9.00 до окончания первого тайма в день матча.

Игра «Крыльев Советов» и «Торпедо» пройдет 31 июля в Самаре. Билеты на него можно приобрести по специальной сцене в 8 рублей. Такой подарок самарский футбольный клуб сделал фанатам в честь 80-летия «Крыльев». Перед игрой поклонников спорта ждет насыщенная праздничная программа: открытие клубного музея «Крыльев Советов», автограф-сессия с игроками команды, угощение от партнеров и многое другое. Начало матча назначено на 18:30.