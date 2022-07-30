Самарский театр «Пластилиновый дождь» принял участие в фестивале уличных театров в Санкт-Петербурге. ФОТО: Соцсети

Самарский уличный театр «Пластилиновый дождь» принял участие в X фестивале уличных театров «Елагин парк» в Санкт-Петербурге. Об этом коллектив написал в своей группе в соцсетях.

Артисты из Самары показали свой перфоманс «Белые сны». Основная задумка спектакля – привлечение зрителя к участию в спектакле. Также, в перфомансе можно было увидеть трюки на ходулях, танцы и юмористические миниатюры.

Помимо этого, театр принял участие в интерактивном шествии «Между завтра и вчера», целью которого является поиск ответа на вопрос что же находится между днем вчерашним и днем завтрашним.

В комментариях под записью уже скопилось большое количества хвалебных отзывов о спектаклях коллектива и пожелания успеха на фестивале.

Напомним, в январе театр «Пластилиновый дождь» переехал в новое помещение. Также, театр известен своим авторским фестивалем уличных театров в Струковском саду, который проходит ежегодно с 2011 года, однако последние несколько лет он не проводился из-за коронавирусных ограничений.