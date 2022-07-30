Молодая автомобилистка не справилась с управлением и влетела в ограждение под Самарой. ФОТО: ГУ МВД

В пятницу, 29 июля на трассе «Самара-Бугуруслан» молодая автомобилистка не справилась с управлением и влетела в ограждение. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло на 35 километре автодороги. 21-летняя девушка двигалась по правой полосе по направлению в Бугуруслан, нарушила правила дорожного движения и врезалась в ограждения, стоящие на краю проезжей части. «Деу Матиз», которым управляла юная автомобилистка, получил серьезные повреждения.

Саму водительницу и ее 44-летнего пассажира доставили в больницу с травмами.

Напомним, еще одна девушка-автомобилист накануне совершила наезд на стадо коров. В итоге четыре животных погибли под колесами. Пользователи соцсетей считают, что виноваты хозяева стада, отпустившие коров на самовыпас в темное время суток.