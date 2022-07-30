В Самаре разыскивают 16-летнюю девушку. ФОТО: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Самаре разыскивают 16-летнюю девочку. Информацию о пропавшей в социальных сетях разместил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Желудкова Елизавета потерялась в поселке Раздолье Челно-Вершинского района Самарской области. Последний раз ее видели 27 июля. После этого местонахождение девушки неизвестно.

Лиза невысокого роста, 147 сантиметров. Телосложение плотное, волосы русые, стрижка каре, глаза зелено-карие. Во что была одета девушка – неизвестно.

Если вы видели эту девушку или располагаете информацией о ее местонахождении – обратитесь к инфоргу поиска по телефону +79277518770.