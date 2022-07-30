Погода резко ухудшится в Самаре вечером 30 июля 2022 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшие часы погода в Самаре резко ухудшится. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

По словам представителей ведомства, в ближайшие часы на столицу региона обрушится гроза, шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с, ливни и град. Непогода сохранится вплоть до ночи и уйдет на запад области.

В службе отмечают, что плохая погода создает трудности для автомобилистов. Из-за сильного дождя видимость на дороге становится значительно хуже. Региональное ГУ МЧС просит водителей временно воздержаться от поездок на личном транспорте, дабы избежать возможного ДТП.