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Общество30 июля 2022 16:21

Погода резко ухудшится в Самаре вечером 30 июля 2022 года

На город обрушатся гроза и шквалистый ветер
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
Погода резко ухудшится в Самаре вечером 30 июля 2022 года

Погода резко ухудшится в Самаре вечером 30 июля 2022 года

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшие часы погода в Самаре резко ухудшится. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

По словам представителей ведомства, в ближайшие часы на столицу региона обрушится гроза, шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с, ливни и град. Непогода сохранится вплоть до ночи и уйдет на запад области.

В службе отмечают, что плохая погода создает трудности для автомобилистов. Из-за сильного дождя видимость на дороге становится значительно хуже. Региональное ГУ МЧС просит водителей временно воздержаться от поездок на личном транспорте, дабы избежать возможного ДТП.