В Самаре мужчина украл телефон у новой знакомой, но не смог его разблокировать и выбросил в мусорку

Мужчину отправили в тюрьму на полгода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в одном из магазинов на улице Ташкентской женщина познакомилась с мужчиной. Во время увлекательной беседы, новый знакомый неожиданно выхватил у женщины мобильный телефон из рук и скрылся в неизвестном направлении. Самарчагка оценила ущерб в 11,5 тысяч рублей.

Полицейские оперативно прибыли на месте преступления, опросили потерпевшую и свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Ориентировку с приметами грабителя направили наружным постам полиции. Через некоторое время похожий мужчина был найден на лавочке в соседнем дворе от магазина, где была ограблена женщина.

- Увидев полицейских, подозреваемый попытался спрятаться в подъезде, однако погоня была недолгой и мужчину задержали. В отделении полиции он полностью признал свою вину и сообщил, что выбросил телефон в мусорный бак, так как не смог его разблокировать, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемому предъявили обвинение по части 1 статьи 167 УК РФ «Грабеж». Суд признал его виновным и наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того судья обязал грабителя возместить ущерб женщине в размере 11,5 тысяч рублей.