Самарский блогер показал, что сейчас происходит на строительной площадке на Даче со слонами

Работы идут полным ходом Фото: принтскрин видео.

В Самаре в прошлом году стартовала долгожданная реконструкция дачи купца Головкина или как ее называют Дача со слонами. Рабочие уже приступили к обновлению фасада здания. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал с высоты птичьего полета, что сейчас происходит на месте масштабной стройки.

Сейчас работы идут полным ходом. Подрядчик усиливает фундамент и конструктив стен. Также уже стартовали работы по реставрации кровли и фасадов. Кроме того, рабочие начали работы по перекладке инженерных систем, чтобы к зиме в усадьбе можно было дать отопление.

На видео видно, как перед входом в здание лежит гора строительного мусора, а башня обложена со всех сторон строительными лесами. Самарцы переживают, как такую стройку выдержат слоны, которые установлены на территории дачи. Однако подрядная организация работает очень аккуратно, и слоны стоят на своих местах в целости и невредимости.