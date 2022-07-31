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Общество31 июля 2022 10:04

Самарский блогер показал, что сейчас происходит на строительной площадке на Даче со слонами

Продолжается реконструкция дачи купца Головкина
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Работы идут полным ходом

Работы идут полным ходом

Фото: принтскрин видео.

В Самаре в прошлом году стартовала долгожданная реконструкция дачи купца Головкина или как ее называют Дача со слонами. Рабочие уже приступили к обновлению фасада здания. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал с высоты птичьего полета, что сейчас происходит на месте масштабной стройки.

Сейчас работы идут полным ходом. Подрядчик усиливает фундамент и конструктив стен. Также уже стартовали работы по реставрации кровли и фасадов. Кроме того, рабочие начали работы по перекладке инженерных систем, чтобы к зиме в усадьбе можно было дать отопление.

На видео видно, как перед входом в здание лежит гора строительного мусора, а башня обложена со всех сторон строительными лесами. Самарцы переживают, как такую стройку выдержат слоны, которые установлены на территории дачи. Однако подрядная организация работает очень аккуратно, и слоны стоят на своих местах в целости и невредимости.