В Самарской области еще 153 человека заразились коронавирусом 31 июля 2022 года

Данные на 31 июля 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб Самарской области по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции опубликовала новую статистику на 31 июля 2022 года. По данным специалистов, за минувшие сутки опасным вирусом заразились еще 153 человека.

С начала пандемии в Самарской области зарегистрировано 388 033 человек, заболевших коронавирусом. 379 105 пациентов успешно завершили лечение и выписались, а вот 7 930 человек не удалось справиться с болезнью и, к сожалению, они скончались.

По официальным данным, за минувшие сутки было госпитализировано 36 заразившихся коронавирусом, а 82 пациента наоборот, выписались из больниц с отрицательным тестом на ковид. За прошедший день оперштаб зарегистрировал всего один летальный исход среди пациентов с коронавирусом.