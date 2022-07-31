Дмитрий Азаров в День ВМФ 31 июля 2022 года вместе с земляками почтил память защитников Отечества

31 июля отмечается день ВМФ

В воскресенье, 31 июля 2022 года, в России проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в традиционном возложении цветов к памятной доске на Алее Соловецких юнг на набережной в Самаре. Вместе с земляками глава региона почтил память защитников Отечества, которые отдали свою жизнь во благо Родины.

- В этот день мы вспоминаем доблестных речников. Ни одно событие Великой Отечественной войны не обошлось без их ратного труда. Мы собрались здесь, на Алее Соловецких юнг, в День Военно-Морского Флота, чтобы отдать дань памяти и уважения всем защитникам Отечества, всех поколений, во все времена, кто доблестно сражался на фронтах, во флоте, а когда Родина позвала, то, надев тельняшки, вышел в сухопутный бой, защищая нашу страну, - сказал Дмитрий Азаров.

После возложения цветов губернатор пообщался с самарцами, ветеранами ВМФ и маленькими гостями мероприятия. Председатель Самарской областной общественной организации ветеранов ВМФ Сергей Логинов поблагодарил Дмитрия Азарова за комплексную работу по поддержке ветеранского движения. Напомним, в прошлом году глава региона организовал поездку активистов музея куйбышевцев-выпускников Соловецкой школы юнг в Москву и Архангельск в музеи ВМФ.