В Самарской области злостный нарушитель ПДД сбил на пешеходном переходе 19-летнюю девушку

Полицейские проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 июля 2022 года, в субботу, в Новокуйбышевске на улице Горького водитель на «Тойоте» сбил на пешеходном переходе молодую девушку. Пешеход переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора и попала под колеса иномарки.

Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, водитель за последний год уже 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В этот раз он проехал на красный сигнал светофора и наехал на 19-летнюю местную жительницу.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в больницу. Врачи осмотрели девушку и назначили ей амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.