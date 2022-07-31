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Общество31 июля 2022 14:49

«Стыд и позор»: самарцев удивили женщины, которые бежали по центру города в нижнем белье

В Самаре на 22 Партсъезде заметили двух девушек в нижнем белье 31 июля 2022 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Самарчанки, не стесняясь своего внешнего вида, пробежались по одной из улиц

Самарчанки, не стесняясь своего внешнего вида, пробежались по одной из улиц

Фото: из соцсетей

Жара в Самарской области напомнила местным жителям, что уже заканчивается второй месяц лета 2022 года. В жаркое воскресенье, 31 июля, на улице 22 Партсъезда в Самаре были замечены две девушки, которые куда-то бежали в одном нижнем белье. Кого-то из самарцев такое бескомплексное поведение смутило, а некоторые восхитились героинями фотографии, опубликованной в социальных сетях.

- Стыд и позор. Что за люди пошли? Никакой совести! – возмущаются самарцы внешнему виду девушек.

Другие же, напротив, поддержали бегущих дам.

- Молодцы, девчонки! Вот кто-то бегает, спортом занимается, а лучше, чтобы на лавочке во дворе пиво пили? – говорят жители областного центра.

В комментариях к фотографии жители Самары начали гадать, почему девушки были на улице в таком виде и зачем они бежали в неизвестном направлении. Большинство предположили, что дамы проиграли в карты желание, и им пришлось исполнять карточный долг. Кто-то подумал, что у девушек на пляже украли одежду, а другие – что это новая модная спортивная одежда.

Парней же в комментариях ничего не смутило, они оценили формы самарских красавиц и пожелали им и дальше радовать мужской глаз своим внешним видом.