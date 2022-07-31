«Стыд и позор»: самарцев удивили женщины, которые бежали по центру города в нижнем белье

Самарчанки, не стесняясь своего внешнего вида, пробежались по одной из улиц Фото: из соцсетей

Жара в Самарской области напомнила местным жителям, что уже заканчивается второй месяц лета 2022 года. В жаркое воскресенье, 31 июля, на улице 22 Партсъезда в Самаре были замечены две девушки, которые куда-то бежали в одном нижнем белье. Кого-то из самарцев такое бескомплексное поведение смутило, а некоторые восхитились героинями фотографии, опубликованной в социальных сетях.

- Стыд и позор. Что за люди пошли? Никакой совести! – возмущаются самарцы внешнему виду девушек.

Другие же, напротив, поддержали бегущих дам.

- Молодцы, девчонки! Вот кто-то бегает, спортом занимается, а лучше, чтобы на лавочке во дворе пиво пили? – говорят жители областного центра.

В комментариях к фотографии жители Самары начали гадать, почему девушки были на улице в таком виде и зачем они бежали в неизвестном направлении. Большинство предположили, что дамы проиграли в карты желание, и им пришлось исполнять карточный долг. Кто-то подумал, что у девушек на пляже украли одежду, а другие – что это новая модная спортивная одежда.

Парней же в комментариях ничего не смутило, они оценили формы самарских красавиц и пожелали им и дальше радовать мужской глаз своим внешним видом.