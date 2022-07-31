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Спорт31 июля 2022 15:41

На первом матче нового сезона Крылья Советов – Торпедо собралось более 5 тысяч зрителей

По ощущениям на трибуне стадиона «Солидарность Арена» собралось 5-6 тысяч болельщиков
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Самарцы и гости города пришли поддержать любимую команду

Самарцы и гости города пришли поддержать любимую команду

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В воскресенье, 31 июля 2022 года, Крылья Советов открыли новый футбольный сезон матчем с Торпедо. Наш корреспондент, который находится на игре, поделился фотографиями с трибун.

Зрителей собралось больше, чем в ковидный год

Зрителей собралось больше, чем в ковидный год

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

- Несмотря на то, что ввели карту болельщика, на стадионе собралось, по ощущениям, 5-6 тысяч зрителей. Сейчас здесь людей намного больше, чем когда был ковид, - сообщает журналист «КП-Самара» с матча Крыльев.

Фанаты перед игрой посетили клубный музей

Фанаты перед игрой посетили клубный музей

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Перед матчем для фанатов был открыт клубный музей «Крыльев Советов», а также состоялась автограф-сессия с игроками команды. Зрители могли попробовать угощения от партнеров клуба и принять участие в других организованных активностях на стадионе.

Напомним, в честь юбилея самарского футбольного клуба билеты на первый матч нового сезона продавали по максимально низкой цене – всего 8 рублей.